بـ153 حالة.. إندونيسيا تعلن أكبر زيادة في إصابات "كورونا"

عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 9

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، عن 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية حتى الآن؛ وبذلك يصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 1046 حالة.

وأضاف "أحمد" في بيان له، أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع تسع وفيات ليصل الإجمالي إلى 87 وفاة.

وأشار المسؤول الإندونيسي إلى أن 46 شخصًا تعافوا من الفيروس.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441 03:18 PM

عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 9

بـ153 حالة.. إندونيسيا تعلن أكبر زيادة في إصابات "كورونا"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، عن 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية حتى الآن؛ وبذلك يصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 1046 حالة.

وأضاف "أحمد" في بيان له، أن عدد الوفيات الجديدة الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع تسع وفيات ليصل الإجمالي إلى 87 وفاة.

وأشار المسؤول الإندونيسي إلى أن 46 شخصًا تعافوا من الفيروس.

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إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

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