المتميزون إلى الإمامة.. طلاب تبوك يؤدون صلاة الاستسقاء في مدارسهم

فيما نوّه مدير تعليم المنطقة بمشاركة المشرفين التربويين والقادة والإداريين

أدى طلاب مدارس التعليم العام في منطقة تبوك، صباح اليوم الخميس، صلاة الاستسقاء في مدارسهم؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالتأسي بسنة نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- بإقامة صلاة الاستسقاء عند حاجة البلاد والعباد إلى نزول المطر.

وأتاحت بعض مدارس المنطقة الفرصة للطلاب المتميزين بإمامة زملائهم، والخطبة في صلاة الاستسقاء اليوم.

من جانبه، نوه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري بمشاركة المشرفين التربويين وقادة المدارس والإداريين والمعلمين مع أبنائهم الطلاب في صلاة الاستسقاء، سائلاً الله أن يستجيب الدعاء وينزل الغيث، وأن تشملنا رحمة رب العالمين.