محافظ تربة: زيارة "الفيصل" أسهمت في النقلة النوعية الحضارية والإدارية بالمنطقة

رحب محافظ تربة عبدالله بن علي آل قرّاش، بمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمناسبة زيارته التفقدية اليوم الاثنين لعدد من المحافظات وهي "تربة، والخرمة، ورنية".

وقال محافظ تربة: "يسعد جميع أبناء محافظة تربة بالزيارة الكريمة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة -حفظه الله- لمحافظة تربة, وقد ارتسمت مشاعر البهجة والسرور على محيا الجميع منذ اللحظات الأولى التي علموا فيها بتلك الزيارة الميمونة التي ألبستنا جميعاً حلة من الفخر والاعتزاز, ولقد عودنا ولاة أمرنا -يحفظهم الله- على القيام بمثل هذه الزيارات التي تهدف إلى تلمس احتياجات المواطنين في محافظاتهم، والاطلاع عن كثب على ما وصلت إليه تلك المحافظات من نهضة تنموية عالية".

وأضاف: "حيث يبتهج أهالي محافظة تربة بهذه اللفتة الكريمة بزيارة محافظة تربة، والتي تعكس ما تحظى به بلادنا من اهتمام وعناية من لدن حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، فقد استبشر أهالي المحافظة ومراكزها وقراها كافة بهذه الزيارة، ليطلع عن كثب على احتياجات المحافظة ولقاء المسؤولين والمواطنين وتلمس احتياجاتهم، فشكراً لسموه الكريم على تشريفه لنا في محافظة تربة".

وأكد "آل قرّاش" أن زيارة سموه الكريم استكمالاً لمسيرة التنمية الشاملة على الأصعدة كافة التي تلامس المواطن. ويؤمن جميع أهالي المحافظة بأن زيارة سموه الكريم للمحافظة استكمال لمسيرة التنمية الشاملة على الأصعدة كافة التي تمس حياة المواطن؛ إذ يعلق أهالي المحافظة آمالاً وتطلعات كبيرة على نتائج الزيارة الميدانية التي سيرسم من خلالها خارطة طريق لنهضة المحافظة، وسيستنتج من هذه الزيارة أهم احتياجات المحافظة الحالية والمستقبلية.

وأشار قائلاً: "نفهم جيداً أن هذه الزيارة ذات أهمية كبرى للمحافظة التي ينتظرها مستقبل واعد.. فلا تبنى الأمم إلا بعزم أبنائها وقوة رجالها، واعتمادها على خالقها, فكم جادت الحكومة الرشيدة على الوطن الغالي؛ لترتقي ببلادها وشعبها سلم الحضارة والتقدم, وقد كان لها ذلك بتوفيق الله، ثم بعمل وصبر رجالها، وإنه ومع إشراقة شمس هذا اليوم المبارك تزدان محافظة تربة بأبهى حللها وبمشاعر البهجة والفرح تستقبل قلوبنا سموه الكريم. حيث تجسد زيارة سموه التفقدية مدى حرصه واهتمامه لتلمس احتياجات المواطنين فهذه الزيارة المباركة تحمل معها بشائر الخير بافتتاح مشاريع حيوية تنموية لهذه المحافظة , فأهلاً وسهلاً بسموه وصحبه الكرام".

واستكمل محافظ تربة حديثه قائلاً: "إن رؤية سموه الكريم التي أطلقها في شأن تنمية الإنسان والمكان انعكست على محافظات شرق منطقة مكة المكرمة التي حظيت بشرف زياراته التفقدية السنوية، وغيرت كلياً ملامح التنمية في هذه المحافظات".

وأضاف أن "هذه النقلة النوعية الحضارية والإدارية التي تشهدها المحافظة وبقية محافظات منطقة مكة المكرمة في شتى المجالات ستحقق التنمية الشاملة والتقدم الدائم وتوفير رغد العيش والاستقرار والأمن والأمان للمواطن والمقيم بفضل الله ثم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، وإن الوطن أمانة في أعناقنا جميعاً يجب حملها بكل صدق, فنحن في مرحلة البناء للأجيال القادمة لتتولى هذه المهمة وتواصل مسيرة العطاء والنماء".

وواصل: "اعتاد الأهالي على زيارته التفقدية التي أسس لها منذ أن عين سموه الكريم أميراً للمنطقة, ويحرص سموه الكريم في كل زياراته على الالتقاء بالمواطنين ويحقق أمانيهم، كما أشرف على تنمية عدد كبير من المشاريع التنموية في المحافظة".

وأحدث سموه الكريم نقلة نوعية في تنمية المحافظات، ويتابع في زياراته السنوية سير تنفيذ المشاريع، ويؤكد أهمية إنجازها في الوقت المحدد, فهو مهندس المشاريع التطويرية، وهو الذي رسخ مفهوم بناء الإنسان وتنمية المكان لدى أهالي محافظة تربة.

واختتم محافظ تربة عبدالله آل قرّاش، حديثه قائلاً: "أدام الله على بلادنا نعمة الأمن والأمان تحت قيادة ولاة أمرنا الميامين".



