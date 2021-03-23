عسير.. رياح نشطة وأتربة مثارة تتواصل حتى 6 مساءً

الأرصاد: تشمل بيشة وتثليث والمناطق المفتوحة والطرق السريعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، وتدنياً في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه محافظتَي بيشة وتثليث والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، وتستمر الحالة الجوية -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.