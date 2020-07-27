"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782

تسجيل 6 آلاف حالة جديدة في 3 أيام

كشفت بيانات وزارة الصحة في إسبانيا أن البلاد سجَّلت ما إجماليه 278.782 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم الاثنين، وذلك مقارنة مع 272.421 حالة حتى الجمعة الماضية، في زيادة تتجاوز ستة آلاف حالة.

وجرى تشخيص 855 حالة إصابة جديدة أمس، في حين تعمل الوزارة على مراقبة 361 مجموعة في أنحاء البلاد، وفقًا لـ"رويترز".

ولا تفصح إسبانيا عن بيانات يومية لفيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع لديها.


فيروس كورونا الجديد

2

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 09:08 PM

تسجيل 6 آلاف حالة جديدة في 3 أيام

"كورونا" يقفز بعدد الإصابات في إسبانيا إلى 278.782

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 708

كشفت بيانات وزارة الصحة في إسبانيا أن البلاد سجَّلت ما إجماليه 278.782 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم الاثنين، وذلك مقارنة مع 272.421 حالة حتى الجمعة الماضية، في زيادة تتجاوز ستة آلاف حالة.

وجرى تشخيص 855 حالة إصابة جديدة أمس، في حين تعمل الوزارة على مراقبة 361 مجموعة في أنحاء البلاد، وفقًا لـ"رويترز".

ولا تفصح إسبانيا عن بيانات يومية لفيروس كورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع لديها.


الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020