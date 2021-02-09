سنستقبل "المراويح الغزيرة".. "الجهني": فلكياً نحن أواخر أشهر الشتاء

قال الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني: إننا فلكياً في أواخر أشهر الشتاء.
وأضاف: "خلال الفترة القادمة تستقبل منطقتنا سحب المراويح الربيعية الغزيرة التي تتركز قوتها على وسط وشرق المملكة من كل عام".
وأردف "الجهني": "ستكون قوتها وذروتها خلال نهاية شعبان وشهر رمضان القادم".الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني
قال: تتركز قوتها شرق ووسط المملكة.. وذروتها نهاية شعبان ورمضان
قال الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني: إننا فلكياً في أواخر أشهر الشتاء.
وأضاف: "خلال الفترة القادمة تستقبل منطقتنا سحب المراويح الربيعية الغزيرة التي تتركز قوتها على وسط وشرق المملكة من كل عام".
وأردف "الجهني": "ستكون قوتها وذروتها خلال نهاية شعبان وشهر رمضان القادم".