سنستقبل "المراويح الغزيرة".. "الجهني": فلكياً نحن أواخر أشهر الشتاء

قال: تتركز قوتها شرق ووسط المملكة.. وذروتها نهاية شعبان ورمضان

قال الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني: إننا فلكياً في أواخر أشهر الشتاء.

وأضاف: "خلال الفترة القادمة تستقبل منطقتنا سحب المراويح الربيعية الغزيرة التي تتركز قوتها على وسط وشرق المملكة من كل عام".

وأردف "الجهني": "ستكون قوتها وذروتها خلال نهاية شعبان وشهر رمضان القادم".

الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني

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09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442 02:56 PM

قال: تتركز قوتها شرق ووسط المملكة.. وذروتها نهاية شعبان ورمضان

سنستقبل "المراويح الغزيرة".. "الجهني": فلكياً نحن أواخر أشهر الشتاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني: إننا فلكياً في أواخر أشهر الشتاء.

وأضاف: "خلال الفترة القادمة تستقبل منطقتنا سحب المراويح الربيعية الغزيرة التي تتركز قوتها على وسط وشرق المملكة من كل عام".

وأردف "الجهني": "ستكون قوتها وذروتها خلال نهاية شعبان وشهر رمضان القادم".

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الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني

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