سنستقبل "المراويح الغزيرة".. "الجهني": فلكياً نحن أواخر أشهر الشتاء

قال: تتركز قوتها شرق ووسط المملكة.. وذروتها نهاية شعبان ورمضان

قال الباحث في الظواهر المناخية الدكتور زياد الجهني: إننا فلكياً في أواخر أشهر الشتاء.

وأضاف: "خلال الفترة القادمة تستقبل منطقتنا سحب المراويح الربيعية الغزيرة التي تتركز قوتها على وسط وشرق المملكة من كل عام".

وأردف "الجهني": "ستكون قوتها وذروتها خلال نهاية شعبان وشهر رمضان القادم".