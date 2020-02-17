مع تصاعد وفياته .. هل للحرارة علاقة في انتشار "كورونا"؟ باحثة صينية تجيب

1770 ضحية وأكثر من 75 ألف إصابة في موطنه الأصلي والتحديثات مستمرة

في الوقت الذي يواصل فيه فيروس "كورونا" المستجد حصد الأرواح حول العالم، كشفت باحثة صينية عن علاقة المرض بدرجات الحرارة، وتأثير الأحوال الجوية على انتشار الفيروس.

ونقلت صحيفة "تشاينا توداي" الصينية عن الباحثة في الجمعية الطبية الصينية تانغ تشين؛ قولها إن فيروس "كورونا" يفقد نشاطه بشكل أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت "تشين"؛ قائلة: "يفقد الفيروس قوته كلما ارتفعت الحرارة، وتمثل درجة الحرارة 56 مئوية أفضل الدرجات التي يتراجع فيها نشاط كورونا بقوة وبسرعة".

وقد يعطي ذلك مؤشرات بأن انتشار المرض الذي يسبّبه الفيروس سيقل كلما اقتربت الأشهر الأكثر حرارة في العام.

ووفق "سكاي نيوز"، تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن "كورونا" في الصين 1700 ضحية، الإثنين، بعد وفاة 105 أشخاص في مقاطعة هوبي، حيث ظهر الفيروس لأول مرة، لتصل إلى 1770 حالة وفاة.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي بتسجيل 2048 إصابة جديدة؛ ما يضع حداً لانخفاض سجل على مدى الأيام الثلاثة الماضية في عدد الإصابات الجديدة، وبلغ عدد الإصابات 70548 على الأقل في سائر أنحاء الصين، معظمها في هوبي.