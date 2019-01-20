لاعب كوري يرشح المنتخب السعودي لتحقيق كأس آسيا

د ب أ : رشح اللاعب الكوري الجنوبي كي سونج يونج،المنتخب السعودي، للتتويج بلقب كأس أمم آسيا 2019 بالإمارات.

وتأهل "الأخضر" إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا، بعدما حلثانياً في جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، من فوزين وخسارة وحيدة.

وقال يونج في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي: إن النسخة الحالية تضم منتخبات قوية قادرة على الذهاب بعيداً حتى الأدوار النهائية ومن ثم التتويج باللقب.

وأضاف: "بالطبع هناك المنتخب السعودي بجانب إيران وأستراليا واليابان، هذه الفرق لديها صفات جيدة وعلينا أن نعزز ثقتنا بأنفسنا في الفترة المقبلة".

وأشار اللاعب إلى أن منتخب بلاده مطالب بضرورة "التواضع" أمام أي خصم بغض النظر عن قوته أو حظوظه في البطولة.

يذكر أن المنتخب السعودي يخوض مواجهة قوية أمام نظيره الياباني، في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا، غداً الاثنين.