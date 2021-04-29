"إسعاد" لرعاية الأرامل والمطلقات تحتضن أكثر من ١٠٠٠ مستفيدة بالشرقية

تقدم لهن الدعم النفسي والاجتماعي والإغاثي والقانوني وفرص التدريب

أعلنت جمعية "إسعاد" لرعاية الأرامل والمطلقات بالمنطقة الشرقية عن احتضان أكثر من 1000 مستفيدة منذ تأسيس الجمعية عام 1440هـ, تقدم لهن الدعم النفسي والاجتماعي والإغاثي والقانوني وفرص تدريب وتأهيل المستفيدات لسوق العمل، بالإضافة إلى دعم المستفيدات بتقديم سكن تنموي لهم عن طريق وزارة الإسكان.

جاء ذلك في لقاء إعلامي لمبادرة" فوانيس إعلامية" لمنتدى إعلاميات الشرقية بالجمعية مساء الاثنين.

وقالت مديرة إدارة التنمية الاجتماعية آمنة العطا الله إن الجمعية لديها العديد من البرامج من ضمنها برنامج إلكتروني مصمم خصيصاً لجمعية إسعاد يساعد الباحثات بتصنيف البرامج التي تحتاجها المستفيدة.

وأفادت بأن الجمعية تقدم الاستشارات القانونية بالشراكة مع مكاتب محاماة وبالتعاون مع مختصين قانونيين لتقديم التوجيهات لخدمة المستفيدات في منصة ناجز ومنصة تراضي.

وأضافت العطا الله أن الجمعية تقدم الوعي القانوني للمطلقات والأرامل في الإصلاحية النسائية في سجن الدمام والمطلقات من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم وضعاف السمع، حيث سيتم إطلاق برنامج لهن مترجم بلغة الإشارة بالتعاون مع مترجمات لغة إشارة وكذلك بقضايا الطلاق المتكرر والمتوارث في العائلات.

وعن مدى التعاون بين الجمعية والقطاعات الحكومية أو الخاصة لتدريب وتأهيل المطلقات لسوق العمل، أشارت إلى أن الجمعية لديها تعاون مع طاقات للباحثات عن العمل وشراكة مع جمعية أفق لتقديم التدريب والتأهيل لسوق العمل

وفي نهاية اللقاء قدمت شكرها لفريق إعلاميات الشرقية على مبادرتهن الإعلامية ودعمهن للجهات الخيرية, مشيدة بأهداف المبادرة النوعية ومن إعلاميات مخضرمات وناشطات اجتماعية.

من جهتها أوضحت رئيسة منتدى إعلاميات المنطقة الشرقية هيا العبيد بأن المبادرة سلسلة من المبادرات السابقة التي قام بها المنتدى، حيث استهدفت مبادرة هذا العام عدداً من الجمعيات الخيرية من باب الشراكة المجتمعية ومد جسور التعاون والتواصل الإعلامي لإبراز أنشطتهم وأعمالهم الخيرية التي ساهمت بها بشكل بارز في المجتمع، مشيرة إلى أن المنتدى سعى لتسليط الضوء على تلك الإنجازات وتقديم الأعمال الرائدة في المجتمع.