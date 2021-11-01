هبوط أسعار النفط.. وبرنت عند 83.44 دولار للبرميل

هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.5%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين بعدما قررت الصين سحب جزءٍ من مخزونات البنزين والديزل لتعزيز المعروض، وفي ترقب اجتماع "أوبك+" في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأكّدت الإدارة الوطنية للغذاء والاحتياطات الإستراتيجية في الصين، أنها اتجهت لسحب جزءٍ من مخزونات البنزين والديزل لزيادة المعروض ودعم استقرار الأسعار.

وفي سياقٍ منفصلٍ، طالب الرئيس الأمريكي "جو بايدن"؛ الدول الرئيسة المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين، بزيادة الإنتاج لضمان تعافٍ اقتصادي عالمي أقوى.

ومن المقرر أن تعقد "أوبك+" في الرابع من نوفمبر اجتماعاً لتقييم سياسة الإنتاج الحالية.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.3% إلى 83.44 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% عند 83.15 دولار للبرميل.