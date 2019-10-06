ضمك يعلن إنهاء عقد مدربه "الكوكي"

أعلنت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبونخاع إنهاء عقد المدرب محمد الكوكي وطاقمه الفني بالتراضي.

وقدّم رئيس النادي شكره للكوكي ومساعديه مثمنًا لهم كل ما قدموه في الفترة الماضية، ومتمنيًا لهم التوفيق.

يُذكر أن ضمك يحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بأربع نقاط من ست مباريات؛ إذ حقق انتصارًا وحيدًا أمام الاتحاد، وتعادل أمام الشباب.

وتم تعيين الجزائري نور الدين بن زكري خلفًا لـ"الكوكي" حتى نهاية الموسم، وسيوقِّع غدًا العقد بين الطرفَيْن .

صالح أبونخاع ضمك مدرب ضمك محمد الكوكي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين نور الدين بن زكري

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06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441 12:04 AM

ضمك يعلن إنهاء عقد مدربه "الكوكي"

صحيفة سبق الإلكترونية

خميس مشيط

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أعلنت إدارة نادي ضمك برئاسة صالح أبونخاع إنهاء عقد المدرب محمد الكوكي وطاقمه الفني بالتراضي.

وقدّم رئيس النادي شكره للكوكي ومساعديه مثمنًا لهم كل ما قدموه في الفترة الماضية، ومتمنيًا لهم التوفيق.

يُذكر أن ضمك يحتل المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بأربع نقاط من ست مباريات؛ إذ حقق انتصارًا وحيدًا أمام الاتحاد، وتعادل أمام الشباب.

وتم تعيين الجزائري نور الدين بن زكري خلفًا لـ"الكوكي" حتى نهاية الموسم، وسيوقِّع غدًا العقد بين الطرفَيْن .

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صالح أبونخاع ضمك مدرب ضمك محمد الكوكي دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين نور الدين بن زكري

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