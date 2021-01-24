المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، تشمل محافظة فيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.