"أبشر" تعلن إصلاح الخلل الفني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية

مشاركات عبر مواقع التواصل: الخلل كان قد تسبّب في اختفاء بعض المخالفات

أعلنت منصة أبشر، اليوم، الانتهاء من إصلاح الخلل الفني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

وقالت المنصة عبر حسابها في تويتر: عميلنا العزيز، تم الانتهاء من إصلاح الخلل الفني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.. يمكنك الآن الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً عبر منصة أبشر.

وفي وقت سابق كانت قد أعلنت المنصة وجود خلل فني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وقالت حينها "نعتذر لإزعاجكم وجارٍ العمل على حل المشكلة".

ووفق مشاركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان قد تسبّب الخلل الفني في اختفاء بعض المخالفات المرورية.