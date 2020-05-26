"الداخلية": الصلوات في وقت منع التجول لا يشملها القرار

يطبق عليها ما تقرر بخصوص إتاحة المشي داخل الأحياء

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أن بعض الصلوات تدخل أوقاتها ضمن فترات منع التجول في المرحلة الأولى من 6 صباحاً وحتى 3 مساءً، والمرحلة الثانية من الساعة 6 صباحاً وحتى الثامنة مساء.

وقال: هذه الصلوات لن يشملها قرار منع التجول، وينطبق عليها ما يتعلق بإتاحة المشي داخل الأحياء، وذلك باستثناء مكة المكرمة والأحياء المعزولة.