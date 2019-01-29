الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى في تسلل فاشل بالضالع

أجبر الميليشيا على التراجع

قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم (الثلاثاء)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وأوضح "سبتمبر نت" أن مواجهات نشبت عقب رصد قوات الجيش الوطني، محاولة تسلل عناصر من الميليشيا باتجاه مواقع في قطاع ظفار.

وأضاف أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع، بعد أن كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.