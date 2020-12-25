"التحالف": ارتطام لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي بسفينة شحن في البحر الأحمر

أكدت أن نشاطها الإرهابي تهديد خطير للملاحة الدولية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن ارتطام لغم بحري زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية بسفينة شحن تجارية بجنوب البحر الأحمر.

وقال التحالف إن أضراراً طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية.

وأضاف: "ارتفع النشاط الإرهابي من المليشيا بزراعة الالغام بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب"، مبيناً أن زراعة المليشيا للألغام البحرية تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.