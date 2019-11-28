احذر من "كتم العطسة".. المخاطر أكثر مما تتوقع

هل تعلم أن الهواء سيبحث عن طريق آخر للخروج؟

قد يميل البعض إلى عدم إطلاق "العطس" إن كانوا في أماكن العمل أو في مواقع مزدحمة؛ فيما يتجنب البعض الآخر الإحراج، أو لمنع نشر عدوى البرد أحيانًا أخرى؛ لكن علماء حذّروا مؤخرًا من "كتم العطسة".

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، قال طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني ميشائيل دييج: إنك "إن حاولت كتم عطستك؛ فإن ذلك قد يؤدي إلى خدش بعض الأنسجة الدقيقة في أنفك، أو أن يؤدي لتمزق في الأذن".

وأوضح "دييج" أن "الهواء يخرج بسرعة كبيرة من القناة الأنفية أثناء العطس، وإذا تم سد الأنف لكتم العطس؛ فإن الهواء يبحث عن طريق آخر للخروج، على سبيل المثال عن طريق الأذن، وفي هذه الحالة قد يتسبب الضغط في تمزق طبلة الأذن".

كما قد يؤدي كتم العطس إلى انتشار الجراثيم في الجيوب الأنفية أو الأذن الوسطى؛ مسببًا الإصابة بالتهابات مؤلمة، وربما ينتج عنه أيضًا نزف الأنف أو نزف بياض العين؛ بحسب الطبيب.

وينصح "ديبج" بعدم كتم العطس، مع مراعاة استخدام منديل ورقي أو حتى المرفق؛ منعًا لانتشار الجراثيم في الهواء.