"مدني المدينة" عن تسرُّب "الزيت في وادي السايلة": شركة وراء ذلك

الجهني: جرى إيقافه في حينه واستدعاء المسؤول وإحالة الموضوع إلى الشرطة

أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة العقيد خالد مبارك الجهني؛ أن لجنة مختصة وقفت على تسرُّب الزيوت في وادي السايلة بمهد الذهب، وأوقفت الخلل مع إحالة الحادثة إلى الشرطة.

تفصيلاً؛ قال "الجهني": "إنه تم تشكيل لجنة من الجهات ذات الاختصاص لبحث واقعة تسرُّب المواد البترولية في وادي السايلة بمحافظة المهد الذي تمّ إبلاغ (مدني المهد) عنها صباح أمس الأحد، واتضح أن التسرُّب ناتج من قيام إحدى الشركات العاملة بالمحافظة بتغيير زيوت المعدات التابعة لها في حفرية، تسرب من خلالها الزيت للوادي".

وأضاف الجهني؛ أنه جرى إيقاف التسرُّب في حينه واستدعاء المسؤول بالشركة، وإحالة الموضوع إلى الشرطة بحكم الاختصاص.