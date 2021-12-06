جامعة سعود تحتفي بيوم التطوع مع اقتراب عدد المتطوعين بالمملكة إلى نصف مليون

"النمي" أكد أن رؤية المملكة 2030 تعمل على بناء ثقافة العمل التطوعي وتشجيعه

افتتح رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر وبحضور اللواء تركي بن خويتم المطيري مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض فعالية الاحتفاء والمعرض المصاحب بيوم التطوع السعودي والعالمي، وذلك صباح أمس الأحد الموافق 1 جمادى الأولى 1٤٤٣ هـ بقاعة الشيخ حمد الجاسر بالبهو الرئيس للجامعة .

وفي التفاصيل، بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم شاهد الجميع فلماً وثائقياً عن مفهوم التطوع بجامعة الملك سعود، بعدها كلمة الجامعة ألقاها وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد النمي، أكد فيها على رؤية المملكة 2030 لبناء ثقافة العمل التطوعي وتشجيعه، ورفع نسبة المتطوعين إلى مليون متطوع واليوم وبحمد الله وفي هذه الفترة الوجيزة، وبتكاتف الجميع فقد وصل عدد المتطوعين في المملكة إلى أكثر من 400 ألف متطوع .

وانطلاقاً من دور جامعة الملك سعود الريادي في مختلف الأصعدة والمجالات وتطلعاتها المستمرة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، كان العمل التطوعي أحدَ أهم العناوين البارزة والمحاور الرئيسة لمجالات عمل الجامعة فمنذ نشأتها وهي تشجع العمل التطوعي وتطلق المبادرات التطوعية وتدعم جهود المتطوعين التي تخدم الوطن والمجتمع .

وألقى مساعد مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء تركي بن خويتم المطيري كلمة رحب فيها بالحضور وشكرهم على حضورهم لهذه المناسبة مبيناً دور مديرية الدفاع المدني في تفعيل هذا اليوم، منوهاً بتوجيهات مدير الدفاع المدني لإبراز هذه المناسبة بما يحقق أهداف هذا اليوم ونشر ثقافة التطوع وترسيخ مفهومة بالمجتمع .

ونوه "المطيري" أيضاً بدور المتطوعين بعد فتح باب التطوع في أعمال الدفاع المدني من خلال البوابة الإلكترونية حيث ساهموا جميعاً في الكثير من الحوادث التي وقعت وكان لهم جهود ملموسة يشكرون عليها .

وفي ختام الحفل تم تكريم الجهات المشاركة من الجمعيات التطوعية التي تعمل مع الدفاع المدني وعدد من المبادرات والبرامج التطوعية التي قدمتها عدد من كليات الجامعة بعدها قام رئيس الجامعة ويرافقه مساعد مدير الدفاع المدني بجولة داخل أرجاء المعرض المصاحب اطلعوا من خلالها على الجهات المشاركة من الجمعيات والكليات واستمعوا لشرح موجز عما تقدمه الجهات المشاركة في أعمال التطوع .