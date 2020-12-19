"كويتي" يدخل منافسات "دق الصفر" بمهرجان الإبل الخامس

بـ 6 فرديات غدًا أمام لجنة التحكيم النهائية

شهدت أسماء المتأهلين لشوط فردي دق الصفر، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، مساء اليوم، دخول المنافس الكويتي المعروف، دبوس مبارك الدبوس، بست فرديات.

وينافس "الدبوس"، بست فرديات في شوط دق الصفر، تعرض غدًا، أمام لجنة التحكيم النهائية، ثلاثة سعوديين، هم: تركي محمد السبيعي، وسامي عبدالله العتيبي، وشبنان فهد الدوسري، المشاركون بفردية واحد لكل منهما.

يذكر أن الكويتي الدبوس الدبوس، حضر مهرجانات الملك عبدالعزبز للإبل، وحصد العديد من المراكز، حيث حقق في النسخة الماضية الأول في برق المؤسس في فئة الصفر، كما خطف شوط نخبة النخبة في الفئة نفسها.