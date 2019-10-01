الفيصل للهلاليين: مبروك .. خطوة قادمة لتحقيق اللقب الآسيوي

هنأ الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، فريق الهلال بعد تغلبه على السد القطري 4-1 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب مغردًا:"ألف مبروك الفوز للهلال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا .. خطوة قادمة بعون الله للوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق اللقب مبروك للوطن".

وكان الفيصل قد أجرى اتصالاً هاتفيًا بفهد بن نافل رئيس نادي الهلال، هنأه خلالها وكل لاعبي ⁧‫#الهلال⁩ بالفوز على السد، مشيدًا بالمستوى الذي قدّمه الهلال طوال مجريات اللقاء، متمنيًا التوفيق لممثل الوطن في مباراة الإياب ومشواره بالبطولة الآسيوية.