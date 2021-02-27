"صحة الطائف" تجهز افتتاح 9 مراكز لتلقي لقاح كورونا

بينها محافظات "تربة والخرمة ورنية والمويه"

بدأت صحة الطائف، تجهيزات تسعة مقرات مخصصة لمركز لقاح كورونا داخل المحافظة والمحافظات المجاورة.

يأتي ذلك تسهيلًا على المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي جرعات اللقاح بكل يسر وسهولة.

وأكدت "الصحة" أنها تعتزم افتتاح تسعة مراكز، خلال اليومين المقبلين؛ على أن تكون ثلاثة منها وسط الطائف في "مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الصحة النفسية".

وأشارت إلى أن هناك مركزين في محافظات الجنوب؛ وتحديدًا في "مستشفى قيا العام، ومستشفى ميسان العام"، بالإضافة إلى أربعة مراكز في محافظات الشمال: (مستشفى الخرمة، ومستشفى تربة، ومستشفى رنية، ومستشفى المويه).

وأوضحت "صحة الطائف"، أن المواعيد سوف تكون متاحة بعد ثلاثة أيام؛ اعتبارًا من 1 مارس المقبل، وأن العمل لا يزال مستمرًا بمركز اللقاح بمبنى الصالة الرياضية بجامعة الطائف.