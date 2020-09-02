بتقنية إبرة المايكروويف.. إنهاء معاناة مريض من ورم متمدد بالرئة

تُعد الأولى من نوعها التي يتم علاجها بهذه الطريقة بالعاصمة المقدسة

نجح فريق طبي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ممثلًا في قسم الأشعة التداخلية -بفضل من الله- في إنهاء معاناة مريض بالعقد الخامس من العمر من ورم متمدد بالرئة، عن طريق إبرة المايكروويف الموجّه بالأشعة المقطعية بعد حقن سائل داخل التجويف الصدري، والتي تُعد الأولى من نوعها التي يتم علاجها بهذه الطريقة على مستوى العاصمة المقدسة.

واستقبلت المدينة الطبية الحالة، وبالرجوع للتاريخ المَرَضي تَبَيّن إصابته بسرطان القولون قبل ٣ سنوات وتم استئصاله، وتم إخضاع المريض للتحاليل والفحوصات اللازمة والأشعة، التي أظهرت نتائجها وجود ورم مركزي كبير بالرئة كنتيجة ثانوية لسرطان القولون السابق، وتضاعف حجمه وامتد إلى التجويف الصدري، الذي أدى إلى الضغط على الوريد الأجوف العلوي، وتم وضع المريض تحت العلاج الكيماوي ولكن لم تستجب الحالة للعلاج.

واجتمع الفريق الطبي المكون من استشاريي الأشعة التداخلية مع استشاريي الأورام وجراحة الصدر بدراسة الحالة، وتقرر القيام بإجراء العملية وقام الفريق الطبي المكون من الدكتورة نهى غزيز، والدكتور أحمد السخاوي بإجرائها عن طريق حقن سائل خاص داخل التجويف الصدري أولًا؛ وذلك لإبعاد الورم عن الوريد الأجوف العلوي ومن ثم إدخال إبرة المايكروويف لعلاج الورم دون التأثير على الوريد والحفاظ عليه في عملية تكللت -ولله الحمد- بالنجاح التام، واستغرقت ساعة واحدة خرج بعدها المريض في اليوم التالي بدون مضاعفات ولله الحمد.

وتتميز المدينة الطبية بالقيام بمثل هذا النوع من العمليات النادرة وغيرها الكثير؛ نظير ما تمتلكه المدينة الطبية من كفاءات ذات تأهيل عالٍ وإمكانات على أحدث مستوى تضاهي مثيلاتها في العالم، بدعم كبير توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الصحة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل الحصول على خدمة طبية متميزة ذات جودة عالية ضمن رؤية المملكة الطموحة.