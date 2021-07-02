"الحج" تعلن عن تجهيز مواقع إقامة لضيوف الرحمن بمشعر منى

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى.
وتفصيلًا: أكدت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة، وبالقرب من منشأة الجمرات، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.
ضمن منظومة الهوية البصرية الجديدة وبالقرب من منشأة الجمرات
أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى.
وتفصيلًا: أكدت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة، وبالقرب من منشأة الجمرات، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.