"الحج" تعلن عن تجهيز مواقع إقامة لضيوف الرحمن بمشعر منى

ضمن منظومة الهوية البصرية الجديدة وبالقرب من منشأة الجمرات

‏أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى.



وتفصيلًا: أكدت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة، وبالقرب من منشأة الجمرات، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.