"الحج" تعلن عن تجهيز مواقع إقامة لضيوف الرحمن بمشعر منى

ضمن منظومة الهوية البصرية الجديدة وبالقرب من منشأة الجمرات

‏أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى.

وتفصيلًا: أكدت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة، وبالقرب من منشأة الجمرات، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.

وزارة الحج والعمرة الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

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02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 09:36 PM

ضمن منظومة الهوية البصرية الجديدة وبالقرب من منشأة الجمرات

"الحج" تعلن عن تجهيز مواقع إقامة لضيوف الرحمن بمشعر منى

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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‏أعلنت وزارة الحج والعمرة أنها تعمل على تجهيز مواقع إقامة ضيوف الرحمن في مشعر منى.

وتفصيلًا: أكدت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن منظومة أعمال تعتمد على الهوية البصرية الجديدة، وبالقرب من منشأة الجمرات، وربط إحداثيات المواقع بالبطاقة الذكية للضيف.

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وزارة الحج والعمرة الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

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