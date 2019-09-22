وكيل إمارة تبوك: اليوم الوطني مناسبة غالية على أبناء الوطن

وصف وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، مناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية بأنها مناسبة عزيزة وغالية على كل مواطن.

وقال الحقباني في تصريح بهذه المناسبة: "اليوم الوطني التاسع والثمانون يعيد إلى الأذهان ذلك الحدث التاريخي المهم، حيث يظَّل الأول من الميزان يومًا مجيدًا محفورًا في ذاكرة التاريخ، منقوشًا في فكر ووجدان المواطن السعودي، كيف لا، وهو اليوم الذي وحّد فيه المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود غفر الله له، شتات هذا الكيان العظيم، وأحال بتوفيق الله الفرقة والتناحر إلى وحدة وتكامل وتآلف وتوحيد كلمة".

وأردف "الحقباني": "تعيش بلادنا أجواء هذه المناسبة العطرة كمناسبة خالدة ووقفة عظيمة، تعيش فيها الأجيال قصة كفاح وأمانة قيادة، ووفاء شعب، نستلهم منها القصص البطولية التي سطَّرها مؤسس هذه البلاد الملك عبدالعزيز رحمه الله، الذي استطاع بفضل الله ثم بما يتمتع به من همة وحكمة، أن يغير مجرى التاريخ، وقاد بلادنا إلى الوحدة والتطور والازدهار، متمسكًا بعقيدته، ثابتًا على دينه ومبادئه وقيمه وأخلاقه".



واختتم وكيل إمارة منطقة تبوك تصريحه بالدعاء لله -عز وجل- أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد حفظهما الله.

