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بعد رفع الحجر المنزلي الأسبوع الماضي بعد شهرين من الإغلاق الكامل

بعد هزيمتهم "كورونا".. سكان "ووهان" للعالم: لا تستخفوا بالفيروس.. ابقوا في منازلكم وتفاءلوا!

فيما سترفع السلطات الصينية عنها قيود السفر الأربعاء المقبل 8 من أبريل الحالي، عادت مظاهر الحياة تدريجياً إلى شوارع "ووهان" منبع جائحة فيروس كورونا العالمية (كوفيد- 19) الذي ضرب المدينة في شهر ديسمبر الماضي.



وبدأت الحياة تدب في المدينة البالغ عدد سكانها 11 مليوناً، إذ سمحت السطات بفتح المحلات التجارية ومراكز التسوق، وسمح بالخروج في الشوارع بعد رفع الحجر المنزلي الأسبوع الماضي بعد شهرين من الإغلاق الكامل.



وبعث سكان المدينة في تقرير نشره تلفزيون "الآن" رسائل للعالم الذي ما زال يرزح تحت وطأة تفشي الجائحة، تدعوهم للتفاؤل والالتزام بالبقاء في المنازل وعدم الاستخفاف بالفيروس، إذ عبر سائق أجرة عامة "موتشي" عن ارتياحه بعد أن سيطرت الحكومة على تفشي الوباء في فبراير بشكل فعال، مشيراً بأنه مع عدم ظهور حالات جديدة في المجمع السكني الذي يقطن به سمحوا لهم بالقيام ببعض التمارين في الخارج.



وقالت "دينغ فان" موظفة: "نحن نعيش في عالم واحد، ونحن عائلة واحدة كبيرة، علينا العمل بجد لهزيمة هذا المرض، يجب على الجميع البقاء في المنزل وألا يخرجوا لغير الضرورة".



ودعا "زانغ جيان جون"، موظف، الذي كان يقف في أحد الأماكن العامة ممسكاً بطفلته، الجميع إلى نشر التفاؤل مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، مشيراً بأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حماية أنفسنا وعائلاتنا، وقال: "يجب أن تبقوا متفائلين وتحدوا من الاتصال بالآخرين، ومن زيارة الأماكن المزدحمة، فقط يمكنكم حماية عائلاتكم عندما تقومون بحماية أنفسكم".



وقال "هو يونغ" متطوع في رش المطهرات، للجميع: "لا تفزعوا عند مواجهة هذا المرض، عليكم التكيف، وتأكدوا من أخذ حذركم بالإجراءات الوقائية كغسل أيديكم وضمان تهوية جيدة وممارسة الرياضة بشكل منتظم".



وأضافت "تشيو شياو يونغ"، مالكة متجر: "إذا تمكنا في الصين من التغلب على هذا الوباء فبوسع الدول الأخرى بالتأكيد التغلب على مصاعبها، عليكم الاعتماد على قوة إرادتكم، اعرفوا الوسائل التي تجعل الفيروس يتراجع، وتعلموا المسؤولية من الصين، لا تستخفوا بالفيروس، ولا تخرجوا للشوارع دون كمامة".