تعرف على ما أهداه "آل الشيخ" للطفلة المصابة في حادثة الألعاب النارية وذويها

فيما تتواصل فعاليات الحدث الترفيهي الأكبر بتاريخ المملكة "موسم الرياض" بنجاح

التقى رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، بالطفلة التي أصيبت في حادثة الألعاب النارية، وقام "آل الشيخ"، بحسب حساب هيئة الترفيه في "تويتر"، بإهداء الطفلة وذويها صلاحية الدخول لفعاليات موسم الرياض.

يُذكر أن الرياض شهدت مؤخراً، بدء فعاليات الحدث الترفيهي الأكبر في تاريخ المملكة "موسم الرياض"، آخر مواسم السعودية الـ11 في عام 2019.

وتنوعت الفعاليات ما بين الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لتناسب جميع فئات المجتمع، سعيًا من الهيئة العامة للترفيه، والتي يرأسها المستشار تركي آل الشيخ، لتكون المملكة وجهة سياحية عالمية.

وانطلقت الفعاليات التي يصل عددها 100 فعالية، وتتوزع على 12 موقعًا، أمس الجمعة، وتستمر حتى 15 ديسمبر المقبل، حيث من المنتظر استقطاب 20 مليون زائر.

هذه الفعاليات تنوعت ما بين العروض الحماسية، والحياة البرية، والمطاعم والمقاهي، والماركات العالمية، بالإضافة لعروض السيارات، والمزادات والألعاب، والحفلات الشرقية والأجنبية، والتراث والفن.