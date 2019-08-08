9 مناطق على خارطة تنبيهات #الإنذار_المبكر.. أمطار بمكة وأتربة بالرياض

هطولات مصحوبة بالبرد والأتربة بالجنوب.. حالات تتواصل حتى مساء اليوم

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، عدة مناطق وذلك من حالات مناخية متفاوتة.

تفصيلًا، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، تنبيهًا لمنطقة جازان من حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، مع نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد والسيول، وشبه انعدام في الرؤية؛ فيما تشهد عسير أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ونشاطًا في الرياح السطحية وبردًا وسيولًا، وتستمر الحالة بالمنطقتين من الثانية عشرة ظهرًا للتاسعة مساء، أما منطقة الباحة فتشهد أمطارًا متوسطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والبرد والسيول من الواحدة ظهرًا للعاشرة مساء.

ونبهت الأرصاد منطقة مكة المكرمة من حالة أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية بكل من: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، من الواحدة ظهرًا حتى الثامنة مساء.

وفي تنبيه آخر أفادت الهيئة بأن منطقة نجران تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في الرؤية من الحادية عشرة صباحًا للسابعة مساء.

ونبهت الأرصاد كلًا من: (الشرقية، والرياض، والمدينة المنورة، والحدود الشمالية) لحالة رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل الحالة بالرياض: (الأفلاج، والخرج، والسليل، والعاصمة الرياض، وحوطة بني تميم، ووادي الدواسر)؛ فيما تشمل في المدينة كلًّا من: (الحناكية، والعلا، والمهد)، وتستمر بالمنطقتين من الحادية عشرة صباحًا للسابعة مساء.