بمواقع عدة وعلى امتداد الطرق.. 680 ألف وردة شتوية تُجمل تيماء

أُنتجت بمشاتل البلدية من أنواع "بيتوينا" و"ماري جولد" لزيادة الرقعة

قامت بلدية محافظة تيماء بزراعة أكثر من 680 ألف وردة شتوية في مواقع متعددة بالمحافظة وعلى امتداد الطرق الرئيسة؛ وذلك ضمن أعمال التجميل الموسمية.

وجرى إنتاج الورد في مشاتل البلدية من أنواع "بيتوينا، والماري جولد" الشتوية وبألوانها المختلفة سعياً في زيادة رقعة المسطحات الخضراء.

بلدية محافظة تيماء

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30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443 01:30 PM

أُنتجت بمشاتل البلدية من أنواع "بيتوينا" و"ماري جولد" لزيادة الرقعة

بمواقع عدة وعلى امتداد الطرق.. 680 ألف وردة شتوية تُجمل تيماء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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قامت بلدية محافظة تيماء بزراعة أكثر من 680 ألف وردة شتوية في مواقع متعددة بالمحافظة وعلى امتداد الطرق الرئيسة؛ وذلك ضمن أعمال التجميل الموسمية.

وجرى إنتاج الورد في مشاتل البلدية من أنواع "بيتوينا، والماري جولد" الشتوية وبألوانها المختلفة سعياً في زيادة رقعة المسطحات الخضراء.

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بلدية محافظة تيماء

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