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أُنتجت بمشاتل البلدية من أنواع "بيتوينا" و"ماري جولد" لزيادة الرقعة

بمواقع عدة وعلى امتداد الطرق.. 680 ألف وردة شتوية تُجمل تيماء

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قامت بلدية محافظة تيماء بزراعة أكثر من 680 ألف وردة شتوية في مواقع متعددة بالمحافظة وعلى امتداد الطرق الرئيسة؛ وذلك ضمن أعمال التجميل الموسمية.

وجرى إنتاج الورد في مشاتل البلدية من أنواع "بيتوينا، والماري جولد" الشتوية وبألوانها المختلفة سعياً في زيادة رقعة المسطحات الخضراء.