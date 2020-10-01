تخرج الطلاب والطالبات المبتعثين في معهد "لو كوردن بلو" العالمي للطهي

"المزروع" يعتبرها خطوة هامة لدعم قطاع المطاعم والمقاهي الراقية

احتضنت العاصمة الفرنسية باريس حفل تخرج الطلاب والطالبات السعوديين المبتعثين في معهد "لو كوردون بلو" العالمي المختص بفنون الطهي.

وتأتي مبادرة ابتعاث السعوديين إلى المعهد ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة المرتبطة بقطاع الترويح، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تم تنفيذها بشراكة البرنامج مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، وسيكون الاحتفال بتخرج الطلاب والطالبات في المملكة عند وصولهم لأرض الوطن.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم برنامج جودة الحياة مزروع بن صلاح المزروع: إن تخرج الطلاب والطالبات السعوديين من معهد لو كوردون بلو، خطوة هامة لدعم قطاع المطاعم والمقاهي الراقية، وتطوير المطبخ السعودي، ودعم هواة الطهي في المملكة وننتظر منهم الكثير خلال الفترة القادمة في تنشيط قطاعات لم تنشط من قبل، ولم يستثمرها السعوديون بصورة كافية.

وأضاف "المزروع": مع الانفتاح على السياحة في المملكة، وتأسيس هيئة فنون الطهي، قد زادت الحاجة إلى تطوير قطاع المطاعم وتطوير المطبخ السعودي ليقدم بطريقة حديثة وراقية، وهذا ما ننتظره اليوم من خريجي معهد لو كوردن بلو.

يذكر أنه سبق لرئيس لجنة برنامج جودة الحياة أحمد الخطيب القيام بزيارةٍ إلى الطلاب المبتعثين في باريس، أكتوبر الماضي، نظراً لأهمية المبادرة، وانعكاساتها الإيجابية على قطاعي السياحة والثقافة، بما يتضمنه من توليد وظائف، وجذب لاستثمارات القطاع الخاص، وأهمية تشجيع السعوديين للدخول في هذا المجال الحيوي وتشجيع هواة الطهي للحصول على برامج تدريبية متقدمة.

وقد حصل مركز برنامج جودة الحياة، بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، على موافقة من "معهد لو كوردن بلو"، بعد زيارة قام بها ممثلوه إلى المملكة العام الماضي، على فتح فرع له في مدينة الرياض بنموذج الشراكة ومن منطلق استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ليكون أول فرع للمعهد في المنطقة، وجاري التباحث مع "معهد لو كوردون بلو" للبدء بالعمل على بناء المعهد وتشغيله عن طريق القطاع الخاص المحلي، كما تشمل الطموحات التوسع في فتح فروع أخرى داخل المملكة مستقبلاً.

وكان البرنامج الذي ابتعث إليه الطلاب والطالبات السعوديين، والممتد إلى 14 شهراً، يركز على التدريب على أساليب الطهي المتنوعة بالاستناد على الخبرات العملية الرائدة في العالم المهني، ويشتمل البرنامج التدريبي على تنظيم المنظمة وإدارتها بصورة يومية، من خلال إدارة المشتريات ولوازم المطبخ والمطبخ نفسه، وإنشاء قوائم الطعام، وإدارة علاقات العملاء. ومعهد "لو كوردون بلو" أحد أهم المعاهد العالمية الرائدة في فنون الطهي، وإدارة الضيافة، بخبرة تتجاوز 120 سنة، ويقوم بتدريب 20 ألف طالب سنوياً من أكثر من 100 جنسية.