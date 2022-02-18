وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان مجالات التعاون المشترك

على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في ألمانيا الاتحادية

التقى اليوم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، فوبكه هويكسترا، وزير خارجية هولندا، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد في جمهورية ألمانيا الاتحادية.



وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الهولندية في العديد من مجالات التعاون المشترك، وسُبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدَيْن، ويحقق مزيدًا من الاستقرار والازدهار للبلدين والشعبَيْن الصديقَيْن، إضافة إلى مناقشة سُبل دعم كل ما من شأنه أن يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليَّيْن. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.