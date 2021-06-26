قتلى ومصابون.. جميع ضحايا مهاجم فيرتسبورغ الألمانية من النساء

"صومالي" يعاني مشكلات نفسية

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم السبت أن جميع ضحايا حادث الطعن في مدينة فيرتسبورغ أمس من النساء.



وأوضح قائد الشرطة في فيرتسبورغ أن المشتبه به دخل متجرًا، وسأل موظفة عن مكان السكاكين، ثم انتزع سكينًا، وقتل الموظفة واثنتين أخريَيْن بالمتجر.



وأضاف بأن الجاني طعن بعد ذلك خمس نساء وطفلاً في الشارع وبأحد المصارف، وفقًا لـ"رويترز".



وبيَّن مسؤولون أن الجاني الذي ضبطته الشرطة في مسرح الحادث مهاجرٌ صومالي، يبلغ من العمر 24 عامًا، وكان يعاني مشكلات نفسية في السابق.