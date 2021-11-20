الإمارات تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية

رفعت علمها على المبنى مجدداً

ذكر نائب الناطق الرسمي باسم حكومة "طالبان" أحمد الله واثق، أن دولة الإمارات أعادت فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، ورفعت علمها على المبنى مجددًا.



وقال "واثق" في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "إن ما قامت به الإمارات خطوة جيدة تقود إلى خطوات إيجابية أخرى"، وفقاً لـ"سبوتنيك".



وأضاف: "إن الإمارات وأفغانستان لديهما بالفعل علاقات جيدة نحتاج إلى تعزيزها".