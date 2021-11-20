الإمارات تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية

رفعت علمها على المبنى مجدداً

ذكر نائب الناطق الرسمي باسم حكومة "طالبان" أحمد الله واثق، أن دولة الإمارات أعادت فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، ورفعت علمها على المبنى مجددًا.

وقال "واثق" في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "إن ما قامت به الإمارات خطوة جيدة تقود إلى خطوات إيجابية أخرى"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضاف: "إن الإمارات وأفغانستان لديهما بالفعل علاقات جيدة نحتاج إلى تعزيزها".

0

20 نوفمبر 2021 - 15 ربيع الآخر 1443 09:27 PM

رفعت علمها على المبنى مجدداً

الإمارات تعيد فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 32

ذكر نائب الناطق الرسمي باسم حكومة "طالبان" أحمد الله واثق، أن دولة الإمارات أعادت فتح سفارتها في العاصمة الأفغانية كابول، ورفعت علمها على المبنى مجددًا.

وقال "واثق" في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "إن ما قامت به الإمارات خطوة جيدة تقود إلى خطوات إيجابية أخرى"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأضاف: "إن الإمارات وأفغانستان لديهما بالفعل علاقات جيدة نحتاج إلى تعزيزها".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021