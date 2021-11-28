جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 7 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الريث والعارضة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443 10:29 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل الريث والعارضة

جازان.. حالة أمطار رعدية تتواصل حتى الساعة 7 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، على محافظات: الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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