ضمن حملة "غذاؤكم أمانة".. بلدية غرب عرعر تصادر 487 كلجم مواد فاسدة

نفّذت بلدية غرب عرعر، التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية، جولاتها الرقابية على المجمعات التجارية والمنشآت الغذائية، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت بلدية غرب عرعر، أن الجولات الرقابية أسفرت عن مصادرة 487 كلجم، من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، وإتلافها حسب الطرق النظامية المتبعة.
يأتي ذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبل الأمانة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين لمنع تفشي فيروس كورونا.عرعر بلدية غرب عرعر أمانة الحدود الشمالية المجمعات التجارية المنشآت الغذائية فيروس كورونا الجديد
خلال جولاتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتعزيز السلامة الغذائية
نفّذت بلدية غرب عرعر، التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية، جولاتها الرقابية على المجمعات التجارية والمنشآت الغذائية، ضمن حملة "غذاؤكم أمانة"، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت بلدية غرب عرعر، أن الجولات الرقابية أسفرت عن مصادرة 487 كلجم، من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر، وإتلافها حسب الطرق النظامية المتبعة.
يأتي ذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قِبل الأمانة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين لمنع تفشي فيروس كورونا.