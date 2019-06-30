اتحاد القدم يعقد اجتماعه الأول في الرياض .. الثلاثاء المقبل

برئاسة المسحل وحضور الأعضاء



يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل اجتماعه الأول الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد بالمجمع الأولمبي الرياض.

يُذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم قامت يوم أمس السبت بتزكية ياسر المسحل وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الرابعة (2019 -2023).

وضمت قائمة المسحل كلاً من خالد الثبيتي نائبًا، وعضوية أضواء العريفي، وبندر الأحمدي، وتركي السلطان، والدكتور خالد بن مقرن، وعبدالله كبوها، والمهندس عبدالعزيز العفالق، ومعيض الشهري، ونزيه النصر، ونعيم البكر.



