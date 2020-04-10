بيان بالأرقام بالمدن حسب الاصابات .. مكة تسجل أعلى معدل إصابات لها بـ"كورونا"

سجّلت مكة المكرمة رقماً قياسياً يعتبر الأعلى لها منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس خلال إحصاءات الخميس 90 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية أزمة الفيروس حتى اليوم؛ 721 حالة، منها 597 حالات نشطة، و114 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 10 حالات بعد أن سجلت أمس حالة وفاة جديدة.

ولم تسجل مكة المكرمة منذ أكثر من ثلاثة أيام أي حالات تعافٍ جديدة.

وفيما يلي الاصابات حسب المدن:

‎مكة المكرمة (90)، المدينة المنورة (78)، الرياض (69)، جدة (54)، تبوك (22)، القطيف (12)، بريدة (9)، الدمام (6)، الهفوف (5)، الطائف (4)، الخرج (3)، الظهران (2)، القنفذة (2)، ينبع (2)، الجبيل (1)، خليص (1)، الدرعية (1)، رأس تنورة (1)، الحناكية (1)، عرعر (1).

وفي ظل هذا التزايد على مدى يومين في مكة المكرمة، تتجدد الدعوات إلى ضرورة البقاء في المنازل، وتطبيق تعليمات الجهات المعنية لمنع تفشي الفيروس والحد من انتشاره في أطهر البقاع.