تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

الحالة تستمر حتى الرابعة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة وتأثيرها على مدى الرؤية؛ وذلك بمحافظتي الحناكية، والمهد.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الرابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة

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06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 08:15 AM

الحالة تستمر حتى الرابعة مساءً

تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

أرشيفية

أرشيفية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تَضَمّن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة وتأثيرها على مدى الرؤية؛ وذلك بمحافظتي الحناكية، والمهد.

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الرابعة مساءً.

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حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة

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