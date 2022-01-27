"مدني صامطة" يباشر انهيار حفرة لمشروع تصريف الأمطار

الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر حالته حرجة

تباشر فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر بصامطة، في الوقت الحالي، حادثة انهيار حفرة لمشروع تصريف مياه الأمطار التابع لبلدية السهي شرق إسكان الملك عبدالله لوالديه بديحمه.

وكشفت مصادر لـ"سبق" أن سبب الانهيار هو عدم وجود مصدات بالموقع، فيما أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر حالته خطيرة.

وستوافيكم "سبق" بالتفاصيل لاحقًا.