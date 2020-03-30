موريتانيا تصنف نواكشوط بؤرة لكورونا وتغلقها أمام الحركة

مجموع الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس 5 حالات

أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، أنه تم تصنيف مدينة نواكشوط عاصمة البلاد ومدينة "كيهيدي"، بؤرتين لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير في بيان أنه بناء على هذا التصنيف تم حصر الحركة والتنقل في المدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين؛ تفاديًا لانتشار الفيروس بين السكان.

وأكد البيان أن السلطات العمومية تُواكب المستجدات باتخاذ الإجراءات التي تخدم المواطن، وتسهل ظروف حياته اليومية.

وسُجلت في العاصمة الموريتانية حالة جديدة عائدة من فرنسا وزوجة المصاب، وحالة جديدة في مدينة كيهيدي.

ويبلغ مجموع الحالات المؤكدة للإصابة بكورونا خمس حالات.

موريتانيا فيروس كورونا الجديد

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30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 08:26 AM

مجموع الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس 5 حالات

موريتانيا تصنف نواكشوط بؤرة لكورونا وتغلقها أمام الحركة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، أنه تم تصنيف مدينة نواكشوط عاصمة البلاد ومدينة "كيهيدي"، بؤرتين لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الوزير في بيان أنه بناء على هذا التصنيف تم حصر الحركة والتنقل في المدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين؛ تفاديًا لانتشار الفيروس بين السكان.

وأكد البيان أن السلطات العمومية تُواكب المستجدات باتخاذ الإجراءات التي تخدم المواطن، وتسهل ظروف حياته اليومية.

وسُجلت في العاصمة الموريتانية حالة جديدة عائدة من فرنسا وزوجة المصاب، وحالة جديدة في مدينة كيهيدي.

ويبلغ مجموع الحالات المؤكدة للإصابة بكورونا خمس حالات.

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موريتانيا فيروس كورونا الجديد

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