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قال: النجم الأول آخر مربعانية القيظ والثاني أول جمرة القيظ

الزعاق: اليوم أول الجوزاء.. ذراعان وكل ذراع 13 يوماً

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، إن اليوم الثلاثاء أول موسم الجوزاء.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: الجوزاء لها ذراعان وكل ذراع 13 يوماً والمجموع 26 يوماً.

وتابع: النجم الأول آخر مربعانية القيظ، والنجم الثاني أول جمرة القيظ، وفيها تبدأ تغور مياه الآبار ويزداد تبخرها، وهي بداية قمة القيظ وتصل فيها الحرارة إلى معدلاتها العالمية.