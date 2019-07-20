شرطة العاصمة المقدسة تضبط 140 مقيماً حاولوا الحج دون تصريح

تخفوا داخل بناية سكنية في مكة

أطاحت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة بشعبة الضبط الإداري بقرابة 140 مقيماً، من جنسية عربية مساء أمس الجمعة، بإحدى العمائر السكنية بمكة متخفين استعدادا للحج.

ورصد رجال الأمن بشعبة الضبط الإداري التابع لشرطة العاصمة المقدسة، عدداً من المخالفين من جنسية عربية بإحدى العمائر السكنية بعزيزية مكة، يحملون تأشيرة زيارة للمملكة وليست مخصصة للعمرة أو الحج، ولديهم إقامات نظامية سارية المفعول من خارج العاصمة المقدسة، ولا يوجد ما يسمح دخولهم إلى مكة المكرمة وكانوا ينوون الحج مخالفين.

وصدرت التوجيهات للفرقة الأمنية، وتمت محاصرة الموقع بمشاركة جهات أخرى، قبل أن يتم إخراج المخالفين من داخل العمارة السكنية، وعددهم يقارب 140 بين رجال ونساء وأطفال.

وتولى مندوب شركة الكهرباء فصل عداد الكهرباء، وتسجيل رقم العداد؛ تمهيداً لإحالة مالك الموقع لجهات الاختصاص، وإحالة الأشخاص المضبوطين إلى مقر الإيواء بـ"الشميسي" خارج حدود العاصمة المقدسة.