"جيل" يرحل عن الاتحاد.. ويلتحق بـ"فاسكو دي جاما" البرازيلي

بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب وبنظام الإعارة

توصلت إدارة نادي الاتحاد اليوم السبت إلى اتفاق مع الأرجنتيني ليوناردو جيل على إعارته إلى فريق فاسكو دي جاما البرازيلي لمدة موسم واحد، وذلك بعد أن أصبح خارج حسابات المدرب البرازيلي كاريلي.

وتلقى جيل عرضَين للانتقال إلى فريق أونيفرسيداد دي تشيلي، إضافة إلى فريق فاسكو دي جاما البرازيلي؛ وذلك من أجل العودة من جديد إلى أمريكا الجنوبية خلال الفترة المقبلة، إلا أن إدارة الفريق البرازيلي استطاعت الاتفاق مع اللاعب على الانتقال إلى صفوفه بنظام الإعارة لمدة عام.