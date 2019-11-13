ألقى رسالة في المحيط واستلم الرد بعد 9 سنوات.. وهذا هو محتواها

قال: "يا إلهي.. أمنيتي حين كنت طفلاً تحققت الآن"

في واقعة غريبة ألقى شاب أمريكي رسالة بقارورة زجاجية في مياه المحيط الأطلسي قبل نحو 9 سنوات، وفوجئ برد على ما رسالته العجيبة.

التفاصيل - كما أوردتها سكاي نيوز، بحسب ما ذكرته وكالة "يونايتد برس إنترناشيونال" الأمريكية - أن ماكس فريدينبورغ (19 عامًا) كتب رسالة وهو في عمر العاشرة، ثم دسها في قارورة من زجاج، ورماها بشكل عشوائي في مياه لونغ بيتش في روكبورت بولاية ماساتشوستس.

وقال فريدينبورغ في رسالته الغريبة: أبلغ من العمر 10 سنوات، وأحب التفاح والبحر. لوني المفضل هو الأزرق، وأعشق الحيوانات والسيارات. من فضلك رد عليّ".

وفي أكتوبر الماضي كشف فريدينبورغ أنه تلقى ردًّا على رسالته، مشيرًا إلى أن صاحب الرد كان شخصًا من فرنسا، وأن الرجل، الذي يدعى "جي دوبوا"، عثر على القنينة في البحر على الساحل الغربي لفرنسا، وقرر أن يرد عليه.

وواصل بقوله: "لم أصدق نفسي حين قرأت رسالته لأول مرة. قلت (يا إلهي، أمنيتي حين كنت طفلاً تحققت الآن). هذا أمر جنوني".

وقال دوبوا في رده: "عثرت على القنينة في أحد البحار بين كونتيس وميميزان. يبدو أن الأمر استغرق 9 سنوات، ونحو 6 آلاف كيلومتر لتصل هذه القنينة إلى هنا".