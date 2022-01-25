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تتضمن أربعة مسارات مختلفة وتُعد رافدًا رئيسًا لاستدامة التنمية في التَّعليم

جامعة أم القرى تطلق جائزتها للتميز عام ١٤٤٣هـ... هذه شروطها

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أطلق رئيس الجامعة الدكتور معدي بن محمد آل مذهب "جائزة جامعة أم القرى للتميز عام ١٤٤٣هـ"، التي تستهدف أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، والموظفين الرَّسميين، إضافة إلى الكليات الأكاديمية، والعمادات المساندة، والإدارات بالجامعة.



وتشمل الجائزة أربعة مسارات مختلفة هي: مسار التّعليم، ومسار البحث العلمي، ومسار الابتكار والجودة، ومسار التطوير وخدمة المجتمع، بحيث يرتبط بكل مسار ثلاث جوائز فرعية، ويبدأ التقديم على الجائزة في مطلع الأسبوع القادم يوم الأحد الموافق 27 /6/ 1443هـ، على أن ينتهي يوم الاثنين الموافق 20 /7/ 1443هـ.



وأكد رئيس الجامعة على أن الجامعات السعودية تُعد رافدًا رئيسًا لاستدامة التنمية في التَّعليم، وتوفير فُرص للتعلم مدى الحياة، إضافةً إلى دعم البحث العلمي وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وذلك انطلاقًا من تطلعات قيادة المملكة واهتمامها بالبرامج المحفِّزة على استثمار القدرات البشرية وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتحقيق المنافسة في سوق العمل محليًّا وعالميًّا.



وأكد على دور الجائزة في تحقيق خطَّة جامعة أم القرى 2027 الاستراتيجيّة؛ وذلك من حيث الإشارة إلى التميز في تقديم برامج تعليمية نوعية، فضلًا عن تطوير المنظومة البحثية ودعم الابتكار، والتوجه نحو تنمية الاقتصاد المعرفيّ، إضافة إلى رفع كفاءة الموارد والحوكمة لتحقيق التميّز في العمل المؤسّسيّ؛ حيث تعمل الجائزة بمساراتها المختلفة في ترسيخ مكانة الجامعة عالميًّا بعمقها العربيّ والإسلاميّ، ويأتي ذلك تزامنًا مع التقدير المقدم لأعضاء هيئة التّدريس والباحثين والمبتكرين والموظفين، علاوة على الكيانات الإدارية داخل الجامعة وتشجيعهم على الارتقاء بذاتهم ومجتمعهم ووطنهم.



بدوره ذكر وكيل الجامعة للابتكار وريادة الأعمال د. علي بن محمد الشّاعري، أن الجائزة تهدف إلى تعزيز المكانة العلميّة للجامعة، بما يحقِّق الرِّيادة والتَّميُّز العلمي والمعرفيّ على المستويات المحلِّيَّة والإقليمية والعالمية، إضافة إلى خلق بيئة تنافسية للوصول إلى الأداء المتميز، وتشجيع الإبداع والابتكار في تقديم أبحاث علميَّة ذات جودة عالية، تخدم المجتمع وتساعد في تنمية الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال في بيئة أكاديميّة محفزة وبشراكات فاعلة لخدمة الجامعة والمجتمع.



وأفاد د. الشّاعري بأن الجائزة تتضمن شروطًا ومعايير محددة للتقديم في فروعها، وتخضع لآلية تقييم ومفاضلة بين المتقدمين من الفئات المستهدفة؛ لتمكينهم من المنافسة على الثلاثة المراكز الفائزة بالجوائز والبالغ عددها 36 مكافأة مالية لكافة الفروع.



وللمزيد من المعلومات حول الجائزة يرجى زيارة الموقع التالي: ‏https://uqu.edu.sa/adcs/UQUPrize