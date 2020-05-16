المخابرات اللبنانية تسقط شبكة تهريب أموال للإرهابيين

تتكون من 16 شخصاً

كشفت مديرية المخابرات اللبنانية، اليوم السبت، عن توقيف مجموعة من اللبنانيين والسوريين الذين يحولون أموالاً لصالح الإرهابيين.

وأوضح الجيش اللبناني في بيان على موقعه أن مديرية المخابرات أوقفت سورياً يقيم منذ فترة طويلة في لبنان، ويعمل في تحويل الأموال بصورة غير قانونية، وأرسل حوالات مالية إلى خارج لبنان لصالح أحد الإرهابيين.

وأضاف أنه من خلال ما أدلى به المعتقل من اعترافات حول طرق تحويله الأموال من لبنان توصلت مديرية المخابرات إلى تحديد مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية، بعضهم تحت ستار مكاتب وشركات قانونية باستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة عائدة لشركة البركات للتحويلات المالية.

وذكر الجيش أنه بعد تحديد هويات هؤلاء الأشخاص وأماكن تواجدهم، وبعملية نوعية دقيقة، نفذت قوة من مديرية المخابرات مداهمات متزامنة في 12 منطقة لبنانية مختلفة تمكنت خلالها من توقيف 16 شخص (13 سوري و3 لبنانيين) وضبطت الحواسيب والأجهزة الخليوية المستخدمة من قبلهم في عمليات التحويل بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة.