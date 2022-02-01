فريق طبي بمستشفى محايل يستأصل رحِمًا بالمنظار

العملية الأولى من نوعها.. والمريضة بصحة جيدة

نجح فريق طبي بمستشفى محايل العام، من استئصال رحم به ورم ليفي يزن 850 جراماً، من سيدة عن طريق المنظار الجراحي.

جاء ذلك بقيادة استشاري جراحة مناظير النساء والولادة بالمستشفى الدكتور لوسيو، واستشارية الولادة الدكتورة كريستيا، ومشرف قسم الولادة الدكتور حسن عبدالحميد، واستشاري التخدير الدكتور معن يوسف الخوري، وفني العمليات أحمد موسى، والممرضة علوه عسيري.

وتعود تفاصيل الحالة لسيدة تعاني من نزيف مستمر مع آلام مستمرة بالبطن وأسفل الظهر، وبإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تبين وجود تليفات شديدة بالرحم، مع معاناة المريضة من مرض الأنيميا المنجلية، وهو ما استدعى الفريق الطبي إلى اتخاذ إجراء استئصال الرحم عن طريق المنظار، وتكللت العملية بالنجاح والمريضة تستكمل الخطة العلاجية وهي بصحة جيدة ولله الحمد.

وتعد هذه الجراحة "استئصال رحم بالمنظار" الأولى من نوعها بمستشفى محايل العام، وتُعدّ من العمليات المهمة وعالية الخطورة.