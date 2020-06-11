جازان.. تسجيل 43 إصابة و18 حالة تعافٍ من كورونا

إجمالي الحالات النشطة بالفيروس في المنطقة 391

سجلت منطقة جازان 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم.

وذكرت وزارة الصحة أن الحالات جاءت على النحو التالي: "20 حالة في مدينة جازان، صبيا 10حالات، الدرب 4 ، بيش 3 ، ضمد 2 ، العيدابي1 ، الحرث 1 ، أحد المسارحة 1، وصامطة 1".

وقد سجلت المنطقة 3 حالات تعافٍ في جازان ، 2 في صبيا و 12 في بيش ، وحالة في الدرب .

وبلغ إجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا في منطقة جازان 391، فيما سجلت المنطقة 10 حالات وفاة حتى أمس.