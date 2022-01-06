رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الرايس، والنباه، وينبع، وينبع النخل)؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة السادسة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا.

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظات: (المسيجيد، والمهد، والهندية، واليتمة، وبدر، ووادي الفرع)؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443 08:42 AM

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضَمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (الرايس، والنباه، وينبع، وينبع النخل)؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة السادسة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا.

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضَمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظات: (المسيجيد، والمهد، والهندية، واليتمة، وبدر، ووادي الفرع)؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحًا، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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