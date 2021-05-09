الأمن العام لضيوف الرحمن: صلاتكم في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين

كانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين قد أعلنت أنه سيخصص للطواف فقط

دعا الأمن العام المصلين من ضيوف الرحمن، إلى عدم إعاقة حركة المعتمرين والطائفين بالصلاة في صحن المطاف.

وقال عبر حسابه في تويتر: ضيف الرحمن الكريم.. صلاتك في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين والطائفين.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين، قد أعلنت -في وقت سابق- أن صحن المطاف سيخصص للطواف فقط، والصلاة ستكون خلف المكبرية.

الأمن العام ضيوف الرحمن

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09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 07:42 PM

كانت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين قد أعلنت أنه سيخصص للطواف فقط

الأمن العام لضيوف الرحمن: صلاتكم في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعا الأمن العام المصلين من ضيوف الرحمن، إلى عدم إعاقة حركة المعتمرين والطائفين بالصلاة في صحن المطاف.

وقال عبر حسابه في تويتر: ضيف الرحمن الكريم.. صلاتك في صحن المطاف تعيق حركة المعتمرين والطائفين.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين، قد أعلنت -في وقت سابق- أن صحن المطاف سيخصص للطواف فقط، والصلاة ستكون خلف المكبرية.

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